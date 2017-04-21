Нацбанк выдал очередной прогноз по инфляции: показатели остались неизменными

Как отмечается в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на сайте регулятора, прогнозы по инфляции остаются в пределах объявленных целевых ориентиров – 8% ± 2 п.п. в 2017-м, 6% ± 2 п.п. в 2018-м и 5% ± 1 п.п. в 2019 году.

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По оценкам НБУ, замедление потребительской инфляции в 2017 году будет обусловлено прежде всего снижением компонента административно регулируемых цен и сдерживанием фундаментального инфляционного давления монетарными инструментами.

В то же время, регулятор отметил, что базовая инфляция в 2017 году ускорится до 6,5% в результате восстановления потребительского спроса и вторичных эффектов от ускорения продовольственной инфляции.

Также сообщается, что в 2018 году инфляция продолжит замедляться и вернется к центральному значению целевого диапазона.

Как сообщал УНИАН, ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд в обновленном Меморандуме по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины ухудшил показатель ожидаемого роста ВВП в 2017 году до 2%. При этом МВФ ожидает, что среднесрочная перспектива останется без изменений и рост экономики в 2018 году составит 3,2%, в 2019 году – 3,5%, в 2020 и 2021 годах – по 4%. Показатель инфляции, по прогнозам МВФ, снизится до 10% в 2017 году, до 7% – в 2018-м, до 6% – в 2019-м и до 5% – в 2020 и 2021 годах.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.