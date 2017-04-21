Нацбанк сообщил о замедлении ВВП Украины после торговой блокады

После роста ВВП Украины на 4,8% в годовом выражении в четвертом квартале 2016 года рост ВВП в первом квартале 2017 года замедлился до 3% после приостановки транспортного сообщения на востоке страны и захвата украинских предприятий на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеНацбанк выдал очередной прогноз по инфляции: показатели остались неизменными

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, введение блокады ОРДЛО привело к падению выпуска горно-металлургической продукции, а также ухудшению динамики смежных видов деятельности, но улучшение условий торговли, высокий внешний спрос и устойчивая инвестиционная активность частично нивелировали влияние событий на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

ВВП Украины в целом за 2016 год по сравнению с 2015 годом вырос на 2,3%, при этом рост зафиксирован впервые за последние 4 года, после того как экономика Украины продемонстрировала падение на 9,8% в 2015 году и на 6,6% – в 2014 году, а в 2013 году рост ВВП был нулевым.

По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году – на уровне 3,2%, в 2019 году – на уровне 4%.

Международный валютный фонд ожидает рост ВВП Украины в 2017 году на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.