Нацбанк рассказал, что будет в этом году с депозитами и наличностью вне банков

Национальный банк прогнозирует рост денежной базы в Украине в 2017 году на 6,3% благодаря увеличению объемов наличности в обращении и корреспондентских счетов банков.

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Об этом говорится в опубликованном на сайте НБУ инфляционном отчете за апрель, согласно которому рост монетарной массы в текущем году ожидается на уровне 10,7%.

Нацбанк прогнозирует, что рост объема депозитов в банках составит 12,9% и превысит рост наличности вне банков, ожидаемый на уровне 5,2%.

В 2018-2019 годах НБУ прогнозирует рост монетарной массы на 13% и 12% соответственно. Рост денежной базы в течение этого периода составит 8% и 7% соответственно.

Как сообщал УНИАН, объем денежной базы в Украине в первом квартале 2017 года снизился на 6,5% - до 356,914 миллиарда гривень, объем монетарной массы - на 2,6%, до 1,074 триллиона гривень.