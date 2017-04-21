НБУ считает рисковой продажу "Приватбанка" в одни руки: просит подключиться международных инвесторов

Национальный банк Украины считает рисковой продажу национализированного в декабре 2016 года крупнейшего банка страны "ПриватБанка" одному стратегическому инвестору и называет целесообразным вхождение в его капитал международных финансовых институтов.

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Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, выступая в ходе круглого стола Atlantic Council в Вашингтоне, США.

"Опасно, если, к примеру, через 5 лет этот банк купит один стратегический инвестор, поскольку это снова будет монополия", - сказала Гонтарева, отметив, что нашей стране не нужна новая монополия с 33% депозитов и 50% транзакций в одном банке.

"Сейчас мы предлагаем ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития – УНИАН), IFC (Международная финансовая корпорация – УНИАН) и другим международным финансовым институтам войти в капитал "ПриватБанка" – приобрести, к примеру, около 20-25% акций", – добавила глава НБУ.

По ее словам, в настоящее время "ПриваБанк" докапитализирован, и этот шаг требуется для улучшения корпоративного управления и стратегии финучреждения, а также публичного размещения его акций в перспективе 3-4 лет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать крупнейший банк Украины "ПриватБанк" (Днепр), руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны.

Для докапитализации "ПриватБанка" правительство выпустило облигации внутреннего госзайма на 117 миллиардов гривень, при этом бумаги на 25,8 миллиарда гривень Нацбанк выкупил в конце декабря, еще на 1,4 миллиарда гривень – в январе текущего года.