Гривня немного укрепилась на межбанке

В пятницу, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,71/26,74 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6438/28,6733 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4740/0,4749 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,7312 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 106 сделок на сумму 43,14 миллиона долларов.