Тимошенко заявляет о необходимости большей интеграции стран

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости большей интеграции всех стран для борьбы с последствиями кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила 7 февраля, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

«И я думаю, что лидеры самых сильных стран должны сегодня в равной степени нести ответственность, как за свою страну, так и за ситуацию в мире, за ситуацию в других странах, которые, так или иначе, взаимосвязаны и взаимозависимы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что лишь совместными усилиями можно будет преодолеть последствия мирового финансового кризиса.