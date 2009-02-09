Тимошенко: отношения Украины и России будут конструктивными

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что отношения Украины и России будут конструктивными

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в субботу, выступая в Мюнхене на Международной конференции по вопросам безопасности.

Она отметила, что в последние годы считается, что отношения между двумя странами стали жесткими и неконструктивными.

«Я, наверное, хотела бы опровергнуть эти вещи. Наверное, нужно понимать позицию Украины как позицию страны, которая основным приоритетом считает свою независимость, суверенитет, защиту национальных интересов. И это дело жизни многих поколений в Украине, и мы будем дальше проводить и отстаивать эту политику. Но в тоже время я уверена, что нам нужно между Украиной и Россией найти конструктивные взаимоприемлемые варианты сотрудничества», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В этом контексте она напомнила опыт урегулирования конфликтов между Францией и Германией.

«Я думаю, что это хороший опыт примирения. Украина и Россия не имеют в своей истории жестких конфликтов и поэтому найти линию примирения сейчас очень важно. И я, как премьер-министр своей страны, буду содействовать этому. Я не хочу больше стрессов для Европейского Союза, для любых стран, оттого что между Украиной и Россией не урегулированы отношения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что политические элиты двух стран найдут мудрость, чтобы не допустить в дальнейшем конфликтных ситуаций в отношениях между Украиной и Россией.

«Я думаю, что европейская система безопасности и обороны открывает для этого дополнительные шансы, и не только для наших стран. Думаю, это будет касаться и других стран, постсоветских, которые увидят в этом шанс остаться неодинокими в этом жестком мире», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.