Тимошенко: Россия согласилась кредитовать Украину

Россия дала согласие кредитовать Украину для покрытия дефицита госбюджета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО 7 февраля на брифинге в Мюнхене.

«Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что направила письма с просьбой оказать Украине финансовую помощь для покрытия дефицита бюджета в США, Евросоюз, Китай, Японию, а также и Россию.

Вместе с этим премьер-министр опровергла заявление уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО о том, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не соответствует действительности и информация об условиях, на которых Россия готова предоставить кредит