Президент назвал ошибкой подписание госбюджета-2009
Верховная Рада, принимая бюджет, исходила из политических мотивов... депутаты считали, что лучше плохой документом, чем без него...
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет ошибкой подписание им государственного бюджета на 2009 год.
Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.
В.ЮЩЕНКО в который раз раскритиковал принципы формирования бюджета и макроэкономические показатели, на которых он формировался.
Глава государства отметил, что Верховная Рада, принимая бюджет, исходила из политических мотивов. В частности, по словам Президента, депутаты считали, что лучше войти в год “с плохо акцентированным экономическим документом, чем без него, и здесь политический фактор был ключевым”.
При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что все понимали, что с этим документом страна жить не сможет. В качестве примера Президент привел тот факт, что в бюджете предусматривается экономический прирост, тогда как в действительности происходит экономический спад. “Я думаю, что это бездумная, непрофессиональная и непонятная амбиция. Мы должны жить в честных координатах”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что неправильный обсчет развития экономики приведет к невыполнению бюджета и, как следствие, не обеспечению социальных стандартов населения.
В то же время Глава государства подчеркнул, что он не собирается влиять на бюджетный процесс: “У меня нет цели найти ручное управление и корректировать бюджет. Я хочу донести, что в этой стране за то, что происходит в экономике, в социальной жизни, организации рабочих мест, отвечает правительство и персонально премьер-министр”, - сказал он.
Также В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость стабильности власти и для этого, прежде всего, по убеждению Президента, должно существовать стойкое парламентское большинство, которое может вместе с правительством взять на себя ответственность за ситуацию в государстве.