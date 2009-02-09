Президент назвал ошибкой подписание госбюджета-2009

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет ошибкой подписание им государственного бюджета на 2009 год.

Об этом он сказал в интервью телеканалу ICTV в воскресенье вечером.

В.ЮЩЕНКО в который раз раскритиковал принципы формирования бюджета и макроэкономические показатели, на которых он формировался.

Глава государства отметил, что Верховная Рада, принимая бюджет, исходила из политических мотивов. В частности, по словам Президента, депутаты считали, что лучше войти в год “с плохо акцентированным экономическим документом, чем без него, и здесь политический фактор был ключевым”.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что все понимали, что с этим документом страна жить не сможет. В качестве примера Президент привел тот факт, что в бюджете предусматривается экономический прирост, тогда как в действительности происходит экономический спад. “Я думаю, что это бездумная, непрофессиональная и непонятная амбиция. Мы должны жить в честных координатах”, - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что неправильный обсчет развития экономики приведет к невыполнению бюджета и, как следствие, не обеспечению социальных стандартов населения.

В то же время Глава государства подчеркнул, что он не собирается влиять на бюджетный процесс: “У меня нет цели найти ручное управление и корректировать бюджет. Я хочу донести, что в этой стране за то, что происходит в экономике, в социальной жизни, организации рабочих мест, отвечает правительство и персонально премьер-министр”, - сказал он.

Также В.ЮЩЕНКО высказался за необходимость стабильности власти и для этого, прежде всего, по убеждению Президента, должно существовать стойкое парламентское большинство, которое может вместе с правительством взять на себя ответственность за ситуацию в государстве.