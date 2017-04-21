Тигипко больше не возглавляет собственный банк
Азаровский министр Сергей Тигипко больше не возглавляет собственный банк.
Наблюдательный совет "ТАСкомбанка" 21 апреля назначил временно исполняющей главой правления банка главного акционера Екатерину Мелеш вместо главного акционера Сергея Тигипко, занимавшего пост главы правления финансового учреждения с января 2016 года, сообщается на сайте банка.
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Согласно сообщению, на собрании акционеров 20 апреля было принято решение о назначении владельца банка Сергея Тигипко на должность председателя наблюдательного совета.
Справка УНИАН. "ТАСкомбанк" (ранее - банк "Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года, и с начала 2015 года входит в группу средних финансовых учреждений.
Банк входит в состав финансово-промышленной группы "ТАС". Основным владельцем банка является Сергей Тигипко - украинский политик, экс-вице-премьер-министр Украины и министр социальной политики Украины (2010-2012 годы), экс-глава НБУ (2002-2004 годы).