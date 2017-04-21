Политика Гонтаревой способствовала ослаблению экономики Украины – экономист

Интервенционистская политика, проводимая руководством НБУ в 2014-2016 гг., способствовала ослаблению экономики Украины, считает российский экономист и политолог, бывший советник Владимира Путина, ушедший в оппозицию, и сотрудник вашингтонского Института Катона Андрей Илларионов.

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Такое мнение он выразил в рамках круглого стол на тему "Реальны ли экономические реформы Украины?", который прошел в Вашингтоне 20 апреля под эгидой американского неоконсервативного аналитического центра Foreign Policy Initiative, сообщает «Деловая столица».

По его словам, главной причиной усугубления экономической ситуации в Украине в 2015-2016 гг. (наряду с военной агрессией и дестабилизационными действиями российского руководства) стала интервенционистская политика Национального банка Украины.

Экономист считет, что политика НБУ привела к растрате международных резервов Украины и созданию условий для валютной паники и валютного кризиса в феврале 2015 года.

Илларионов отмечает, что накануне назначения Валерии Гонтаревой главой НБУ по состоянию на 31 мая 2014 г. международные резервы Украины, находившиеся на счетах НБУ, составляли $17,9 млрд. В последующие девять месяцев они упали на $12,3 млрд и по состоянию на конец февраля 2015 г. составили $5,6 млрд.

Резкое сокращение валютных резервов спровоцировало глубокий валютный кризис, пик которого пришелся на февраль 2015 г. Паника на валютном рынке вызвала катастрофическое падение курса гривни более чем вдвое - с 11,8 грн за доллар в июне 2014 г. до 24,5 грн за доллар в феврале 2015 г., отмечет Илларионов.

«Насколько искусственным и довольно легко избегаемым был этот, похоже, намеренно спровоцированный кризис, показывает мало изменившийся курс гривни к доллару в последующие два года - с февраля 2015 г. по февраль 2017 г. В течение этого времени курс национальной валюты снизился лишь на 10%, несмотря на кумулятивное сокращение ВВП на 10%, накопленную инфляцию в 57%, сохранение общего бюджетного дефицита в пределах от 1,2 до 3,7% ВВП в год», - добавляет экономист.

Илларионов отмечает, что 6 февраля 2015 года, оправдывая свои действия резкой девальвацией гривни, НБУ ввел ограничения на валютном рынке, которые привели к «фактическому параличу платежно-расчетных операций внутри Украины и существенное ограничение ее экономических операций с внешним миром».

«Все эти меры НБУ привели к усилению "тенизации" валютных операций. По оценкам Украинского кредитно-банковского союза, доля теневого валютного рынка выросла до 50%, что усилило девальвационное давление на гривню и усложнило функционирование официального валютного рынка. В результате расцвел теневой рынок валюты, а вместе с ним и теневые дельцы - валютные менялы, в то время как законопослушные банки частично утратили свою конкурентоспособность, ухудшилась криминогенная ситуация, граждане потеряли часть сбережений», - считает экономист.

По его словам, «искусственная девальвация гривни обесценила долларовую оценку активной части баланса значительной части коммерческих банков при сохранении долларовой величины их пассивной части».

«В дополнение к валютному катаклизму руководство НБУ существенно усугубило положение банковского сектора, резко повысив резервные требования к банкам - с 5,8% в 2014 г. до 11,7% в 2015 г., а также к размерам минимального капитала - до 10 млн евро, что является вдвое более высоким, чем, например, в Евросоюзе. Наконец, поистине смертельный удар украинской банковской системе был нанесен руководством НБУ в рамках осуществления программы т. н. "расчистки банковского сектора", в рамках которой оно приступило к систематическому закрытию коммерческих банков», - отмечает Илларионов.

В то же время, он вспоминает о селективной поддержке отдельных коммерческих банков, связанных непосредственно с руководством НБУ, а также с некоторыми другими политиками Украины.

Также, по его словам, в течение трех месяцев с марта по июнь 2014 г., когда руководителем НБУ был Степан Кубив, Нацбанк обнаружил активы, принадлежавшие Януковичу, на сумму более чем в $1 млрд и наложил на них арест. Для сравнения: за 32 месяца (с июня 2014 по февраль 2017 гг.), в течение которых главой НБУ была Гонтарева Нацбанк не заморозил активов ни на одну гривню, принадлежавших Виктору Януковичу и/или руководителям прежнего режима.

Илларионов добавляет, что в июне 2014 г. удельный вес российских банков в активах банковской системы Украины составлял относительно скромные 12%. К декабрю 2016 г. банки со 100%-ным участием российского капитала нарастили свое присутствие в Украине до 40%. «Следует отметить, что среди них есть банки со 100%-ным участием со стороны российского государства, это, в частности, Сбербанк, ВТБ, а также Проминвестбанк, в котором удельный вес акций, принадлежащих РФ, составляет 97,5%. Проминвестбанк также получал рефинансирование от НБУ», - отмечает экономист.

В результате проведения Нацбанком интервенционистсткой политики по удушению отечественного банковского сектора, снижению банковской плотности величина инвестиций в украинскую экономику существенно снизилась, несмотря на некоторое продвижение в сфере экономических реформ, проводимых правительством, резюмирует Илларионов.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая. По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова оставить должность раньше.