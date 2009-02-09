Инфляция в январе - 2,9%

Потребительские цены в январе 2009 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 2,9%, а цены производителей промышленной продукции - на 0,2%. Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Индекс потребительских цен в январе 2009 года к январю прошлого года составил 122,3%. Такая же величина индекса потребительских цен была и в декабре 2008 года к декабрю 2007 года, поскольку месячная инфляция в январе 2008 года также равнялась 2,9%.

Напомним, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года к предыдущему месяцу составлял 102,3%.

Для сравнения: инфляция в России составила в прошлом месяце 2,4%, а к январю 2008 года – 13,4%.