Гайдар уверен, что резких колебаний рубля не будет

Гайдар уверен, что в ближайшее время не будет резких колебаний курса рубля. Резких колебаний курса рубля в ближайшее время не предвидится, полагает директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар, возглавлявший в начале девяностых годов прошлого века российское правительство.

"Я не могу гарантировать, что не будет постепенного снижения курса рубля, но я уверен, что резких колебаний не будет", - сказал Гайдар, выступая в понедельник на конференции института Адама Смита. По его мнению, у Центрального банка РФ "достаточно средств, чтобы выкупить все рубли с рынка". Он также выразил уверенность в том, что Россия выйдет из финансового кризиса без серьезных потерь. "Из кризиса мы выйдем. Может, через год, два, но выйдем. Необходимо заняться реформами экономики, хотя это занятие не приносит никаких политических дивидендов. И это не только российская специфика, так во всем мире", - сказал Гайдар, являвшийся одним из идеологов рыночных реформ, получивших название "шоковая терапия".