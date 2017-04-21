НБУ об отказе некоторых банков обслуживать клиентов по ID-паспортам: "Неудобства носят временный характер"

Банки Украины должны осуществлять обслуживание граждан по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, включая новый образец паспорта в форме карточки, содержащей бесконтактный электронный носитель (ID-карта), который используется в Украине наравне с «классическим» паспортом гражданина Украины.

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Об этом говорится в разъяснении Национального банка Украины, переданном УНИАН, относительно публикаций в ряде СМИ о том, что некоторые украинские банки отказываются обслуживать клиентов на основании ID-карты со ссылкой на письмо Государственной миграционной службы в ответ на жалобы клиентов.

«ID-карта никоим образом не ограничивает возможности украинцев пользоваться банковскими услугами», - подчеркнул НБУ.

По информации регулятора, сейчас банки должны доработать свои программно-технические комплексы и ознакомить персонал с инновациями по использованию клиентами ID-карты, которая является паспортом гражданина Украины.

«Национальный банк уверен, что все неудобства, которые могли возникнуть в начальный период использования ID-карточек во время банковского обслуживания, носят временный характер», - отметил регулятор, обещая при необходимости предоставить банкам дополнительные разъяснения о порядке работы с этим документом.

Справка УНИАН. Гражданам Украины, которые достигли 14-летнего возраста, отныне выдается паспорт в форме ID-карты, которая является документом, удостоверяющим личность гражданина Украины.

По информации Государственной миграционной службы Украины, на начало 2017 было оформлено почти 50 тысяч ID-карточек.