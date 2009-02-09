Рубль вернулся к уровню пятницы

Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) после небольшого снижения на открытии торгов в понедельник (на 8 копеек) вернулся в первый час торгов к уровню закрытия пятницы. Как передает РИА Новости, об этом свидетельствуют данные ММВБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила на 11.00 мск в понедельник 40,85 - как и на предыдущем закрытии. Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск составил 36,13 рубля, курс евро расчетами "завтра" - 46,61 рубля. На фоне небольшого роста евро на Forex до 1,29 с 1,28 доллара американская валюта снизилась к рублю на ММВБ по сравнению с предыдущим закрытием на 11 копеек, евро вырос на 13 копеек.

Прошедшая неделя на валютном рынке закончилась заметным падением активности и небольшим укреплением рубля к бивалютной корзине.

Эксперты отмечают, что в условиях жесткой позиции ЦБ РФ по удержанию верхней границы бивалютного коридора (41 рубль) и стабилизации цен на нефть спекулянты покидают валютный рынок. Вместе с тем, на этой неделе ожидается достаточно благоприятная ситуация с ликвидностью, поскольку период налоговых выплат начнется только со следующего понедельника. Кроме того, ЦБ предложит банкам на беззалоговых аукционах 115 миллиардов рублей против 50 миллиардов рублей неделей ранее. Все это, по мнению экспертов, может способствовать атакам на рубль. Банк России объявил о завершении с 23 января процесса плавной девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей - 41 рубль. С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине на 35% (с 30,40 рубля).