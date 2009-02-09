ДАЙДЖЕСТ СМИ за 9 февраля

Украинские СМИ

В публикации «Транспортному сбору вернут старые ставки» газета «Экономические известия» подает комментарии председателя налогово-таможенного комитета Верховной Рады Сергея Терехина к ситуации со ставками транспортного сбора. По его словам, большинство членов комитета склоняются к решению рекомендовать парламенту вернуться к тем ставкам транспортного сбора, которые действовали до 1 января 2009 г. http://www.eizvestia.com/state/full/4176828

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Газета «Дело» разместила сегодня статью «Инфляция гривны будет увеличиваться» с информацией о показателях инфляции в январе 2009 года, обнародованной Госкомстатом. Также в материале приводятся комментарии министра экономики Богдана Данилишина, по мнению которого основными факторами высокой инфляции в январе стали девальвация гривни и отток депозитов из банковской системы. http://delo.ua/news/100409/

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В материале «Нацбанк изменился в физическом лице» издание «Коммерсантъ-Украина» излагает содержание оказавшегося в распоряжении редакции текста постановления НБУ #49 «Об отдельных вопросах деятельности банков».Нацбанк на два года облегчил банкам реструктуризацию проблемных кредитов заемщиков-физических лиц, упростив процедуру капитализации и впервые позволив зачислять в капитал субординированные займы в валюте и не создавать резервы в случаях, когда клиенты способны только частично погашать кредиты. http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1115951

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Также «Коммерсантъ-Украина» в статье «Украина перебирает кредитами» сообщил о том, что миссия МВФ покинула Киев, не сумев убедить правительство Украины в необходимости секвестра бюджета и пересмотра его дефицита. Вашингтонский офис МВФ распространил пресс-релиз с объяснением действий миссии. «Сокращение экономической активности, которое оказалось острее, чем ожидалось, требует коррекции экономической политики,– говорится в заявлении госпожи Пазарбазиолу.– Эксперты МВФ и представители Украины обсудили вопросы о возможном пересмотре целевых показателей бюджета-2009, который по программе должен быть сбалансированным». http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1115937

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Еженедельник «Зеркало недели» в последнем выпуске (от 7 февраля) разместил статью «Ларс Танелл: «В ситуации кризиса очень важно решительно действовать», в которой предлагается интервью с исполнительным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) Ларсом Танеллом. Эксперт делится опытом Швеции, которой пришлось столкнуться с крупномасштабным банковским кризисом осенью 1992 года. http://www.zn.ua/2000/2040/65318/

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Еще в одном материале «Зеркала недели» под заголовком «Чуда не будет» приводятся советы

главы Национальной правовой палаты Владимира Гошовского и других правоведов относительно прав работников предприятий и организаций в случае инициатив работодателей об их увольнении. Рассматриваются также ситуации с отправкой работников в неоплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения заработной платы, а также другие подобные проблемы. http://www.zn.ua/1000/1550/65357/

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Газета «Голос Украины» в материале «Вкладываешь деньги в энергосбережение? Государство поможет сэкономить» поместила оценки начальника отдела по вопросам энергосбережения Львовской ОГА Назария Романчука выполнения в области Программы энергосбережения для населения. Она была рассчитана на 2006-2008 годы, однако ЛОГА приняла решение продлить действие Программы – уже со следующего месяца жители Львовщины смогут снова брать кредиты на приобретение и установку пластиковых окон, систем индивидуального отопления. http://www.golos.com.ua/rus/article/1233930426.html

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В еженедельнике «Деловая столица» опубликована статья «Обладатели наличности в фаворе. Покупатели, располагающие живыми деньгами, стали единственной надеждой продавцов киевских квартир», в которой представлены оценки рынка недвижимости от нескольких экспертов в этой сфере. Одни эксперты говорят, что сезон невиданных скидок продлится несколько месяцев, другие ожидают еще большего падения цен. http://www.dsnews.ua/real-estate/realty-kiev/art39298.html

СМИ России

Газета «Ведомости» в материале «Минус 0,2% ВВП» освещает итоги проведенного в Москве «Газпромом» «дня инвестора». Подаются прогнозы компании на 2009 год, в частности, о том, что «Газпром» ждет 8%-ного сокращения экспорта, говорится в материалах для инвесторов. А европейская выручка — главная статья доходов — может упасть на $25,6 млрд (до $47,6 млрд), что не компенсирует небольшой рост выручки в СНГ и Балтии. http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?2009/02/09/180705

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В статье «Зерно растет на рекорд» издание «Коммерсант» рассказало о прогнозах аналитического агентства «Совэкон» и Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по урожаю зерновых в России в 2009 сельскохозяйственном году (начнется 1 июля). Урожай оценивается в 85-96 млн т, больше в России собирали только в 1992, 1993 и 2008 годах. Чтобы поддержать внутренние цены на зерно при таком высоком урожае снова потребуются государственные интервенции, но участники рынка не уверены, что в условиях кризиса для них будет выделено достаточно средств. http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1115855

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«Независимая газета» в публикации «Прожиточный минимум подгонят под инфляцию» приводит высказывания главы правительства России Владимира Путина и руководителя Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой во время их встречи относительно перспектив увеличения пенсий в 2009 году. С одобрения премьера глава Минздравсоцразвития пообещала, что страховая часть пенсии будет увеличена на 17,5%. Кроме того, с 1 декабря базовая часть пенсии будет повышена не на обещанные ранее 26,5%, а «на уровне 30%» из-за более высокой инфляции. http://www.ng.ru/economics/2009-02-09/1_inflatsia.html

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Материал «Спасти валютных заемщиков» в издании «РБК daily» содержит информацию о том, что Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) расширило спектр заемщиков, которые могут рассчитывать на реструктуризацию ипотечных кредитов. В статье приводятся комментарии по данному поводу советника гендиректора АИЖК Андрея Языкова. http://www.rbcdaily.ru/index5.shtml

(УНИАН)