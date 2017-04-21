МВФ: повышение пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества с Украиной

Повышение эффективного пенсионного возраста является критически важным для продолжения сотрудничества Украины и Международного валютного фонда, поскольку этот инструмент является важным элементом сокращения дефицита Пенсионного фонда Украины, являющегося вторым по размеру (речь о дефиците - УНИАН) в мире по отношению к ВВП страны.

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Об этом заявил директор европейского департамента МВФ Пол Томсен на онлайн пресс-конференции.

«Пенсии очень-очень низкие, их реальный размер был уменьшен инфляцией. Есть необходимость их увеличения, но это должно происходить параллельно с параметрическими изменениями в пенсионной системе, которые позволят восстановить финансовую жизнеспособность. Таким образом, да, повышение низких возрастов выхода на пенсию, повышение эффективного пенсионного возраста - критически важно. Это действительно вопрос, относительно которого происходят дискуссии в контексте следующего пересмотра (программы сотрудничества МВФ и Украины - УНИАН), чтобы выйти на надежный план, как справиться с этим в будущем. Таким образом, ответ - да, пенсионная реформа - важная часть следующего пересмотра программы, и повышение эффективного пенсионного возраста является ее (пенсионной реформы - УНИАН) частью», - сказал Томсен.

По словам представителя МВФ, пенсионная реформа была частью программы сотрудничества Украины и Фонда с самого ее начала и несколько раз откладывалась.

«Пенсионная реформа была частью программы с самого начала и откладывалась несколько раз. Украина имеет серьезные проблемы с пенсионной системой. Я думаю, что это второй по размеру дефицит пенсионного фонда в мире. Это комплексная проблема. В Украине очень большое количество пенсионеров по отношению к количеству людей, платящих взносы в пенсионный фонд, это соотношение 1 к 1», - подчеркнул Томсен.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснётся, по предварительным расчётам, 5,6 млн украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

В то же время, согласно заявлению Международного валютного фонда по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

Справка УНИАН. В Украине для разных групп населения в зависимости от видов занятости установлены различные пенсионные возрасты. Повышение эффективного пенсионного возраста означает увеличение усредненного показателя пенсионного возраста. При этом увеличение эффективного пенсионного возраста может быть достигнуто как за счет равномерного повышения для всех групп населения, так и за счет повышения для отдельных групп.