Наличный курс в комбанках: растут и доллар, и евро

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Украины сегодня увеличился на 0,1% по сравнению с 6 февраля и составил 8,23 грн., продажи – уменьшился на 0,2% – до 8,381 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках Украины сегодня увеличился на 0,4% по сравнению с 6 февраля и составил 10,53 грн., продажи – увеличился на 0,1% – до 11,00 грн.

Средний курс покупки российского рубля по Украине уменьшился на 0,5% по сравнению с 6 февраля и сегодня составил 0,2028 грн., курс продажи повысился на 0,5% – до 0,25 грн.

Средний курс покупки американской валюты в комбанках Киева сегодня увеличился на 0,4% по сравнению с 6 февраля и составил 8,27 грн., продажи – увеличился на 0,1% – до 8,40 грн.

Евро в столице покупают в среднем по 10,62 грн. (на 0,5% дороже, чем 6 февраля), продают – по 11,04 грн. (на 0,5% дороже).

Комбанки столицы предлагают купить российские рубли в среднем по 0,2038 грн. (на 1,3% дешевле, чем 6 февраля), продают – по 0,2517 грн. (на 2,2% дороже).

Курс валют, установленный на сегодня в банках Киева:

«Диамантбанк»: доллар США – 8,27/8,40 грн., евро – 10,65/11,10 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.;

«ПроКредит Банк»: доллар США – 8,25/8,48 грн., евро – 10,55/11,00 грн., рубль – 0,205/0,245 грн.;

«Трансбанк»: доллар США – 8,30/8,40 грн., евро – 10,65/11,00 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн. Официальный курс гривни к евро на сегодня составил 9,85292 грн., к российскому рублю – 0,21166 грн.