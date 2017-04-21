Гривня завершила неделю укреплением до 26,73 за доллар

В пятницу, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6546/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,7328 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 444 сделки на сумму 251,12 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,71/26,74 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6438/28,6733 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4740/0,4749 грн/рубль.