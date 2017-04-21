Активы Нацбанка за год выросли более чем на 91 миллиард гривень

Активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд грн, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 млрд грн.

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Об этом говорится в консолидированной финансовой отчётности регулятора за 2016 год.

Согласно отчету, средства и депозиты в иностранной валюте и банковских металлах в 2016 году по сравнению с 2015 годом сократились в 2,5 раза - до 50,958 млрд грн, ценные бумаги нерезидентов выросли на 60% - до 275,329 млрд грн, авуары в СПЗ в 346 раз – до 73,546 млрд грн, монетарное золото – на 24,4%, до 24,353 млрд грн, ценные бумаги Украины сократились на 2,5%, до 394,454 млрд грн, кредиты банкам и другим заемщикам сократились в 1,8 раз – до 35,456 млрд грн, взносы в счет квоты МВФ выросли в 1,6 раз – до 73,538 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, активы НБУ в 2015 году выросли на 272 млрд грн, или на 47%, - до 849,2 млрд грн, в том числе международные резервы выросли на 5,8 млрд долл. США, или на 77%, - до 13,3 млрд долл. США на конец года.