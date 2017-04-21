НБУ ожидает роста переводов от работающих в ЕС и США украинцев

Национальный банк в 2017 году ожидает роста денежных переводов на 2,8% из-за увеличения количества трудовых мигрантов из Украины, работающих в странах Европейского Союза и США.

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Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за апрель, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, запрет Россией на осуществление денежных переводов в Украину через международные платежные системы не будет иметь значительного влияния на их поступления, поскольку большая часть таких переводов будет переориентирована через банковскую систему, платежные системы третьих стран, а также неформальные каналы передачи наличных.

Нацбанк также заложил в свой прогноз репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014 - 2016 годы, которая будет равномерно распределена во времени.

В то же время, регулятор ожидает некоторого снижения выплат по процентным платежам из-за сокращения доли частного сектора во внешнем долге, процентные ставки которого выше, чем по обязательствам государственного сектора.

Как сообщал УНИАН, объем денежных переводов в Украину с использованием международных систем перевода в 2016 году в 7 раз превысил объем переводов за пределы страны.

По информации НБУ, за год в Украину поступили средства в эквиваленте 2,488 млрд долл. США, за пределы Украины – эквивалент 352 млн долл. США, в пределах Украины – 3,671 млрд долл.

В течение прошлого года на территории Украины предоставляли услуги 39 систем перевода средств, из которых 25 систем созданы резидентами, 14 - нерезидентами.