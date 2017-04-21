В понедельник доллар и евро подешевеют: Нацбанк укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2673.2780 (21 апреля – 2675.6734)

100 EUR – 2859.8728 (21 апреля – 2875.0111)

10 RUR – 4.7541 (21 апреля – 4.7427)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6546/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 грн/рубль.