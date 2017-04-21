В понедельник доллар и евро подешевеют: Нацбанк укрепил официальную гривню
20:14, 21 апреля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 24 апреля: 100 USD – 2673.2780 грн; 100 EUR – 2859.8728 грн; 10 RUR – 4.7541 грн.
Нацбанк укрепил официальную гривню / Фото УНИАН
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 24 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2673.2780 (21 апреля – 2675.6734)
100 EUR – 2859.8728 (21 апреля – 2875.0111)
10 RUR – 4.7541 (21 апреля – 4.7427)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 21 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,71/26,73 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6546/28,6813 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4772/0,4785 грн/рубль.
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