Гонтарева в США избегала журналистов (видео)

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева поселилась в одном из самых дорогих отелей столицы США. Она прибыла в Вашингтон как член украинской делегации - Кабмин отправил и утвердил ее участие в поездке на весенние собрания МВФ, говорится в сюжете ТСН.

Как удалось установить, номер в гостинице стоит 400 долларов за ночь. Главный банкир Украины отказалась общаться с журналистами. Она заявила, что у нее нет времени отвечать на вопросы, ведь у нее назначен ряд встреч.

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Во время общения с известными финансистами Валерия Гонтарева заявила, что российские банки в Украине выполняли все необходимые нормативы. "Я могу вам сказать, что не могу пожаловаться на то, что они делают со своей стороны что-то не то. На протяжении последних двух лет они уменьшили свое присутствие на украинском рынке с 15% до 8%. Говоря откровенно, мы договорились уменьшить их долю до 0%. То, что происходит в эти дни, это некоторые политики, так называемые националисты, поверьте мне, не имеют никакой связи с реальностью", - считает глава Нацбанка.

Гонтарева мгновенно сменила тон, когда модераторы начали принимать вопросы из зала. Одно из них - о резонансных выводах в отчете Ernst and Young. Аудиторы международной компании не нашли доказательств, которые бы подтвердили слова Гонтаревой в адрес "Приватбанка".

В Вашингтоне председатель Национального банка будет оставаться до начала следующей недели. В это время Национальное антикоррупционное бюро будет проводить расследования относительно деятельности и займов НБУ.

Как сообщал УНИАН, Гонтарева в Вашингтоне пригрозила украинским журналистам полицией.