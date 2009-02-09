Промпроизводители увеличили цены в январе на 20,4%

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе против декабря 2008 года составил 0,2%, в январе 2009 года к январю 2008 года –20,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года против января 2007 года составил 23,3%.