Промпроизводители увеличили цены в январе на 20,4%
11:45, 09 февраля 2009Финансы
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Против января 2008 г.
В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе против декабря 2008 года составил 0,2%, в январе 2009 года к январю 2008 года –20,4%.
Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.
Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года против января 2007 года составил 23,3%.
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