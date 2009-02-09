МВФ вернется к соглашению stand-by в ближайшие недели

Международный валютный фонд (МВФ) намерен в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу предоставления второго транша кредита.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на главу миссии МВФ Джейлу Пазарбазиолу (миссия МВФ работала в Украине с 21 января по 6 февраля т.г.).

Согласно сообщению, обсуждение программы продолжается, основное внимание направлено на вопросы бюджетной и налоговой политики в 2009 году и усиление системы принципов, на основании которых должна проводится реструктуризация банков, особенно в части решения вопросов о проблемных банках.

«С начала принятия программы, поддерживаемой финансированием МВФ, глобальная экономическая ситуация значительно ухудшилась. Украинская экономика также подвержена этому процессу. Экономическая ситуация остается сложной, что связано с падением спроса на сталь и резким снижением доступа на международные рынки капиталов. Хотя степень неопределенности экономического прогноза относительно Украины несколько выросла, тот динамизм, который лежит в основе ее экономики, и последовательное внедрение взвешенной экономической политики обеспечит возможность для постепенного восстановления роста экономики», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что меры, принятые НБУ по стабилизации курса гривни, существенно улучшили прогноз развития экспортных отраслей экономики. Дефицит текущего счета начал уменьшаться, и, несмотря на девальвацию гривни, существуют предпосылки для снижения инфляции.

«Сокращение экономической активности, которое оказалось острее, чем ожидалось, требует коррекции экономической политики. Эксперты МВФ и представители Украины обсудили вопросы о возможном пересмотре целевых показателей бюджета-2009, который по программе должен быть сбалансированным, учитывая имеющееся финансирование», – отметила Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

По ее словам, достигнут значительный прогресс в обсуждении вопросов фискальной, монетарной и валютно-курсовой политики, но все же несколько вопросов остаются открытыми.

«В следующие недели дискуссия между представителями власти Украины и экспертами МВФ продолжится, и мы ожидаем, что в ближайшее время миссия сможет вернуться к завершению этой дискуссии», – сказала Дж.Пазарбазиолу.

Как сообщалось, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.