Российский кредит увеличит обслуживание внешнего долга

Высокая процентная ставка по возможному российскому кредиту (Libor+8%-9%) увеличит стоимость обслуживания внешнего долга Украины.

Так прокомментировал УНИАН планы украинского правительства привлечь 5 млрд. долл. США кредитных средств из России аналитик компании «Astrum Investment Management» Марьян Федоришин.

По его словам, хотя данный кредит и способен компенсировать заложенный в Закон о бюджете дефицит в размере 30 млрд. грн., однако для полной компенсации недополученных доходов бюджета в 2009 г. Украине будет необходимо привлечь еще до 3 млрд. долл.

М.ФЕДОРИШИН также отметил, что заявление Международного валютного фонда (МВФ) о намерениях продолжить дискуссию с украинской стороной в течение ближайших недель может свидетельствовать о готовности сторон идти на компромисс. В то же время, по словам аналитика, затягивание процесса еще на несколько недель не позволит ослабить девальвационное давление на гривню.

Как сообщал УНИАН, на брифинге в Мюнхене премьер-министр Украины Юлия Тимошенко подтвердила ранее обнародованную в СМИ информацию о переговорах по выделению Россией кредита для Украины. «Россия готова содействовать в подписании таких кредитных соглашений», – сказала она.

МВФ в пятницу вечером распространило пресс-релиз, в котором заявил, что достигнут значительный прогресс в обсуждении вопросов фискальной, монетарной и валютно-курсовой политики, но все же несколько вопросов остаются открытыми. Для их решения миссия планирует в ближайшие недели продолжить дискуссии с представителями властей Украины.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита МВФ в размере 4,5 млрд. долларов.