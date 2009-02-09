"Московский" кредит приведет Украину к "белорусскому сценарию"

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей Кислинский считает, что "московский" кредит может привести Украину к повторению "белорусского сценария".

«При премьере Юлии Тимошенко Украина может повторить сценарий Беларуси, которая под долговым давлением России утратила контроль над собственной газотранспортной системой и рядом стратегических предприятий», - цитирует А.Кислинского пресс-служба Президента Украины.

Он напомнил, что сначала Россия резко повысила цены на газ для Беларуси, а когда в стране начались проблемы с бюджетом и экономикой, Москва «любезно» предложила обменять дешевый газ на белорусскую трубу. Дальше долговая петля затягивалась: «газовая» зависимость сменилась «кредитной».

В августе 2007 года СМИ сообщали, как Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил: «Россия хочет приватизировать не только отдельные предприятия, даже бесплатно их прихватить. Они хотели бы приватизировать всю страну!».

«При этом Москва наотрез отказалась пересматривать газовое соглашение с Беларусью. Вместо этого предложила кредиты в обмен на льготную продажу белорусских предприятий инвесторам из РФ. В конечном итоге, в конце 2007 г. Беларусь в Москве подписала соглашение о госкредите на 1,5 млрд. долл., а три месяца назад - еще на 2 млрд. долл.», - напомнил А.Кислинский.

По его словам, «Россия еще до начала перечисления кредитных средств будет требовать жестких гарантий - от закладной имущества до льготной продажи госпредприятий. Таким образом, Россия по сути вернет себе этот кредит еще до того, как предоставит его Украине».

А.Кислинский подчеркнул, что даже те отдельные моменты тайных переговоров, которые стали известны общественности благодаря свободной прессе, должны насторожить общество.

«В частности, в обмен на кредиты Россия требует ратификации соглашения о «нулевом варианте», признания Украиной части долгов СССР, решения спорных, по мнению российской стороны, вопросов с собственностью на территории Украины, в т.ч. продления пребывания Черноморского флота РФ, - уточнил заместитель главы Секретариата. - Не исключено, что дальше в списке: передача России контроля над украинской трубой, льготная приватизация стратегических украинских предприятий. Уже сейчас российская сторона проявила заинтересованность к «Укртелекому», «Энергоатому», «Одесскому припортовому заводу» и «Проминвестбанку».

А.Кислинский убежден, что премьер безотлагательно должна отчитаться перед общественностью о реальных условиях «московского» кредита, а также обо всех тайных переговорах с Кремлем, которые Ю.Тимошенко ведет на протяжении последнего времени.

Как сообщалось, 7 февраля премьер-министр Украины Ю.Тимошенко подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

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