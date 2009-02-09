ГЛАВНОЕ на 9 февраля (день)

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Когда начальник говорил о старте проекта "Белая зарплата", я думал, что теперь по бухгалтерии будет проходить столько, сколько мы получали. Но я никак не ожидал, что мы будем получать столько, сколько проходило по бухгалтерии...

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Хроника дня.

Главные новости дня касаются финансовой сферы: МВФ отложил кредит Украине, СП заявил о кулуарных договоренностях КМУ и России на невыгодных для Украины условиях

МВФ вернется к пересмотру соглашения по stand-by в ближайшие недели Международный валютный фонд (МВФ) намерен в ближайшие недели вернуться к пересмотру соглашения stand-by между МВФ и Украиной, а соответственно, к вопросу предоставления второго транша кредита.

Об этом говорится в сообщении МВФ со ссылкой на главу миссии МВФ Джейлу Пазарбазиолу (миссия МВФ работала в Украине с 21 января по 6 февраля т.г.).

Согласно сообщению, обсуждение программы продолжается, основное внимание направлено на вопросы бюджетной и налоговой политики в 2009 году и усиление системы принципов, на основании которых должна проводится реструктуризация банков, особенно в части решения вопросов о проблемных банках.

«С начала принятия программы, поддерживаемой финансированием МВФ, глобальная экономическая ситуация значительно ухудшилась. Украинская экономика также подвержена этому процессу. Экономическая ситуация остается сложной, что связано с падением спроса на сталь и резким снижением доступа на международные рынки капиталов. Хотя степень неопределенности экономического прогноза относительно Украины несколько выросла, тот динамизм, который лежит в основе ее экономики, и последовательное внедрение взвешенной экономической политики обеспечит возможность для постепенного восстановления роста экономики», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что меры, принятые НБУ по стабилизации курса гривни, существенно улучшили прогноз развития экспортных отраслей экономики. Дефицит текущего счета начал уменьшаться, и, несмотря на девальвацию гривни, существуют предпосылки для снижения инфляции.

«Сокращение экономической активности, которое оказалось острее, чем ожидалось, требует коррекции экономической политики. Эксперты МВФ и представители Украины обсудили вопросы о возможном пересмотре целевых показателей бюджета-2009, который по программе должен быть сбалансированным, учитывая имеющееся финансирование», – отметила Дж.Пазарбазиолу.

По ее словам, достигнут значительный прогресс в обсуждении вопросов фискальной, монетарной и валютно-курсовой политики, но все же несколько вопросов остаются открытыми.

«В следующие недели дискуссия между представителями власти Украины и экспертами МВФ продолжится, и мы ожидаем, что в ближайшее время миссия сможет вернуться к завершению этой дискуссии», – сказала Дж.Пазарбазиолу.

Как сообщалось, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Президент считает недопустимым обмен «нулевого варианта» и украинской ГТС на 5 млн. долл. российского кредита.

Президент Украины Виктор Ющенко называет недопустимым кулуарные договоренности правительства Украины об открытии в России кредитной линии.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина Ванникова сегодня на брифинге, объявляя позицию Президента относительно намерений правительства получить в России кредит в сумме 5 млрд. долларов.

И.Ванникова заявила, что, по мнению Президента, этот «кулуарный визит делегации правительства Украины в Россию» проходил с нарушением отечественных правовых норм, которые регламентируют ведение международных переговоров. Она отметила, что Президент не утверждал директив на эти переговоры и не получал от правительства соответствующих документов.

«Глава государства считает недопустимой ситуацию, когда стратегические для жизни страны вопросы решают кулуарно, с нарушением установленных правовых норм и с явными признаками коррупции», - сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что Президенту известно только о техническом задании переговорной группы. Он считает недопустимым совмещать получение Украиной кредита с ратификацией договора о «нулевом варианте» и с судьбой отечественной ГТС, отметила И.Ванникова.

При этом она напомнила, что «нулевой вариант» предусматривает, что Россия берет на себя все долги Советского Союза, в то же время Украина отказывается от своих претензий на какую-либо собственность СССР, в том числе, и за рубежом.

«Президент призывает к взвешенности и прозрачности в вопросах внешних заимствований. Он обращает внимание, что государственные долги будут отдавать не чиновники, которые их получают, а украинский народ, в первую очередь, молодое поколение», - сказала И.Ванникова.

По информации СМИ, правительство Украины пытается получить от РФ кредит на сумму 5 млрд. дол.

7 февраля с.г. газета "Зеркало недели", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что российская сторона выдвинула ряд дополнительных условий получения Украиной пятимиллиардного кредита от Российской Федерации, окончательное согласование условий которого должно состояться через неделю в Москве.

По данным издания, в первом раунде переговоров о предоставлении Украине этого кредита, который состоялся в Москве в пятницу, 6 февраля, от украинской стороны приняли участие заместитель министра финансов Анатолий МЯРКОВСКИЙ, а также ряд представителей Министерства иностранных дел и Национального банка.

Как сообщил источник «ЗН» в украинской делегации, в ходе встречи с министром РФ Алексеем Кудриным был выдвинут целый ряд дополнительных условий получения Украиной кредита. В частности, российская сторона ожидает от украинской: ратификации соглашения о так называемом «нулевом варианте» (так называется договор о разделе имущества бывшего СССР, по которому Россия берет на себя все долги Союза, а остальные бывшие республики отказываются от своих претензий на какое-либо имущество СССР); решения Украиной вопросов с собственностью бывшего СССР за рубежом; решения спорных вопросов с российской собственностью в Украине; признания Украиной в качестве государственного долга долгов украинских предприятий перед Внешэкономбанком СССР.

При этом предварительные финансовые условия возможного займа пока держатся в секрете до утверждения сторонами.

7 февраля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтвердила информацию о переговорах о выделении Россией кредита для Украины.

Делегация «Нафтогаза» отбыла в Москву на тайные переговоры. НАКу грозит банкротство

В Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров о кредите - Соколовский

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский в субботу, 7 февраля, заявил, что в Москву отбыла правительственная делегация для тайных переговоров с Россией о получении специального кредита.

Об этом он сказал в эфире телеканала “Интер”.

“Вчера в Москву тайно поехала делегация от правительства для проведения переговоров о специальном кредите для предупреждения банкротства НАК “Нафтогаз Украины”, - сказал Б.Соколовский.

Он отметил, что “в техническом задании впервые с 1994 года связывается вопрос получения кредитов от Российской Федерацией с ратификацией договора о нулевом варианте”. По словам уполномоченного, на такие действия должен реагировать и парламент, и коалиция, и оппозиция. “Конечно, Президент Украины отреагировал и требует, чтобы безотлагательно такие незаконные действия были прекращены и честно украинскому народу было сказано, что происходит с НАК “Нафтогаз Украины”, - отметил Б.Соколовский.

По его мнению, “нужно принять все меры, чтобы этого государственного монополиста, который должен бюджету давать доход, а не из бюджета и от людей сосать, спасти”.

Он отметил, что доведение до банкротства связано с ценами на газ, которые зафиксированы в договоренностях, подписанных 19 января. По его словам, в 2009 году “возникнет большая дырка” в “несколько десятков миллиардов гривен” из-за разрыва между ценой газа, за которой он приобретен, и ценой его продажи.

Кабмин опроверг заявления о поездке правительственной делегации в Москву.

Управление по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров опровергают заявления Уполномоченного Президента по вопросам энергетической безопасности Богдана Соколовского о том, что в Москву якобы выехала правительственная делегация для проведения „тайных переговоров”.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров.

Предприятия, использующие альтернативные источники энерги, могут освободить от НДС. Кабинет Министров Украины инициирует освобождение предприятий, использующих альтернативные источники энергии, от уплаты налога на прибыль сроком на 10 лет.

Об этом сказано в распоряжении Кабмина от 4 февраля №102-р, текст которого обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, в частности, Кабмин поручил Минфину, Минэкономики, Минюсту, ГНА и Национальному агентству по вопросам эффективного использования энергоресурсов разработать и подать на утверждение Кабмина соответствующий законопроект.

Правительство также поручило Минэкономики, Минприроды и Нацэкоинвестагентству изучить возможность финансирования проектов по использованию альтернативных источников энергии в рамках Киотского протокола, а также за счет привлечения кредитных ресурсов Европейской комиссии и Европейского банка реконструкции и развития.

Минфину также поручено подготовить проект обращения Кабмина к НБУ с предложением снижения нормативов резервирования под кредиты, которые будут предоставляться предприятиям на внедрение альтернативных энерготехнологий.

Минэкономики и Госкомпредпринимательства поручено изучить возможность 180-дневной отсрочки по уплате НДС при ввозе на территорию Украины оборудования, использующегося в альтернативной энергетике.

Минпромполитики и Минэкономики в течение месяца поручено изучить возможность организации на отечественных предприятиях производства энергетического оборудования, в том числе путем создания совместных предприятий с инвесторами. Также Минпромполитики поручено рассмотреть вопросы о приобретении лицензий на альтернативные энерготехнологии с целью их дальнейшей адаптации на теплогенерирующих украинских предприятиях.

Минпромполитики и Минэкономики поручено разработать типовые рекомендации местным органам власти по их участию в реализации инвестиционных проектов по использованию альтернативных видов топлива.

Новость от Госкомстата: инфляция в Украине в январе составила 2,9%, промпроизводители увеличили цены в январе на 20,4%

Потребительские цены в январе 2009 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 2,9%, а цены производителей промышленной продукции - на 0,2%. Об этом сообщает Госкомстат Украины.

Индекс потребительских цен в январе 2009 года к январю прошлого года составил 122,3%. Такая же величина индекса потребительских цен была и в декабре 2008 года к декабрю 2007 года, поскольку месячная инфляция в январе 2008 года также равнялась 2,9%.

Напомним, индекс цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года к предыдущему месяцу составлял 102,3%.

Для сравнения: инфляция в России составила в прошлом месяце 2,4%, а к январю 2008 года – 13,4%.

В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе против декабря 2008 года составил 0,2%, в январе 2009 года к январю 2008 года –20,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Справка УНИАН. В Украине рост индекса цен производителей промышленной продукции в январе 2008 года против января 2007 года составил 23,3%.

Новости законодательства: Президент вернул в Раду законы о соцстраховании и создании ВСК Президент Украины Виктор Ющенко вернул в парламент на повторное рассмотрение Закон «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» и Закон «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины»..

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

15 января 2009 года Верховная Рада Украину приняла Закон Украины «О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины». Этим законом предусматривается образование, в частности, временных следственных комиссий Верховной Рады Украины для проведения расследования по вопросам, которые представляют общественный интерес, специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения Президентом Украины государственной измены или другого преступления, которые наделяются чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе предусмотренными Уголовно-процессуальным кодексом Украины для органов досудебного следствия.

Также 15 января 2009 г. парламентом был принят Закон Украины «О системе сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», которым предлагается определить основные принципы функционирования системы сбора и учета единого социального взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, условия и порядок начисления и уплаты единого социального взноса и полномочий органов, которые осуществляют администрирование его сбора и учета.

Новость в газовой сфере: «Газпром» "раскрыл" цену «Южного потока»: строительство обойдется 19-24 млрд. евро

Открытое акционерное общество «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

Об этом говорится в сегодняшнем номере российской газеты «Коммерсант».

«На фоне резкого падения экспортной выручки «Газпром» планирует запустить самый дорогостоящий в своей истории проект. На встрече с инвесторами в пятницу Александр Медведев впервые раскрыл общую смету газопровода «Южный поток», который по дну Черного моря в 2015 году должен соединить Россию с Южной Европой. До сих пор стоимость проекта держалась в тайне. В презентации господина А.Медведева строительство «Южного потока» оценивается в 19-24 млрд. евро», - сообщает издание.

Отмечается, что из этой суммы не менее 4 млрд. евро придется на подводную часть газопровода, которую построит СП "Газпрома" и ENI (50 на 50). Еще 15-20 млрд. евро придется потратить на наземную часть — от Болгарии до Австрии (1,3 тыс. км) и адриатического побережья Греции (990 км).

В конечном итоге стоимость и протяженность газопровода будет зависеть от выбранного маршрута.

«Самый короткий из них проходит по шельфу России, Украины, Румынии и Болгарии. Второй обходит Румынию стороной. Оставшиеся два предполагают прокладку трубы по шельфу России, Турции и Болгарии — на случай конфликта с Украиной», - отмечает издание.

Сообщается, что межправительственные соглашения о строительстве газопровода уже заключены с Болгарией, Сербией, Венгрией и Грецией. Осталось согласовать документы со Словенией и Австрией.

Раньше "Газпром" оценивал проектную мощность трубопровода в 31 млрд. куб. м газа в год, однако на прошлой неделе А.МЕДВЕДЕВ сказал, что «Южный поток» может поставлять до 47 млрд. куб. м.

Как сказано в презентации А.Медведева, при условии завершения «Южного потока» и «Северного потока» суммарная мощность экспортных газопроводов c учетом украинской газотранспортной системы к 2015 году составит 304 млрд. куб. м газа в год. В то же время экспорт российского газа в Европу не превысит 220 млрд. куб. м газа в год.

Вместе с тем, директор компании «East European Gas Analysis» Михаил КОРЧЕМКИН считает, что строительство «Южного потока» в условиях мирового кризиса и снижения доходов обойдется "Газпрому" слишком дорого.

"Из-за девальвации рубля долговая нагрузка "Газпрома" стала слишком высокой для новых займов. В четвертом квартале этого года "Газпром" может стать убыточным, а в случае сокращения налоговой нагрузки на монополию может остаться невыполненным государственный бюджет. Ни одна компания мира не строит "запасные" или "политические" газопроводы, в особенности, если их стоимость составляет 25 млрд. евро", - сказал М.Корчемкин.

В то же время, по информации издания, "Газпром" впервые обнародовал прогноз снижения своей экспортной выручки из-за падения цен на нефть в этом году - на 18,8-25,6 млрд. дол.

"Газпром" также допускает снижение добычи в этом году с 550 млрд. до 510 млрд. куб. м в связи с сокращением потребления газа Украиной и странами ЕС в январе.

И напоследок, хорошая новость в машиностроении: ХК «АвтоКрАЗ» рассчитывает нарастить темпы и выпустить к концу года около 3 тыс. автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора холдинга по ВЭД Игорь Фоменко. По его словам, последние месяцы для ХК "АвтоКрАЗ" были "затишьем"."Мы также надеемся получить деньги, которые государство должно выплатить за автомобили, поставленные в 2008 году, - заявил он. - В этом году государство также заказывает автомобили - военным, пожарным, "Укравтодору", - сказал И.Фоменко.

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2008 году «АвтоКрАЗ» уменьшил выпуск автомобилей на 13% или 572 автомобиля - до 3634 автомобиля.