Объем гривневых депозитов сократился

Общий объем депозитов в национальной валюте в январе уменьшился на 7,4% - до 185,4 млрд. грн., в том числе, физических лиц – на 2,8% - до 105,0 млрд. грн., юридических лиц – на 12,9% - до 80,4 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке Украины.

Общий объем депозитов в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) в январе уменьшился на 2,2% - до 20,0 млрд. долл. США, в том числе, физических лиц – на 4,5% - до 13,3 млрд. долл., юридических лиц - выросли на 2,9% - до 6,7 млрд. долл.