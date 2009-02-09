К инфляции в январе привело подорожание продуктов питания

Рост инфляции в январе произошел главным образом из-за повышения цен на продукты питания (на 3,1%), в частности, на мясные продукты ( на 3,3%), морепродукты (на 7,4%), фрукты (на 9,7%) и овощи (на 8,1%).

Так прокомментировал УНИАН январский показатель инфляции аналитик Foyil Securities Владимир ГАБРИЕЛЯН.

Он также прогнозирует дальнейшее замедление роста цен на импортные продукты питания из-за ожидаемого сокращения объемов импорта вследствие недавней девальвации гривни. По словам аналитика, росту индекса потребительских цен в 2009 году будет способствовать повышение коммунальных тарифов (+2,0% в январе) и акцизных сборов, что отразится на ценах на алкогольную и табачную продукцию (+1,2%). «В настоящий момент мы сохраняем наш прогноз инфляции на 2009 год на уровне 12,4%», – отметил В.ГАБРИЕЛЯН.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в январе составила 2,9%.