ГИУ сохранило ставку рефинансирования кредитов

Наблюдательный совет Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) 4 февраля решил продлить действие ставки рефинансирования ипотечных кредитов на уровне 13,5% процентов годовых.

Об этом говорится в сообщении ГИУ, текстом которого располагает УНИАН.

При этом в сообщении отмечается, что сохранено право пересмотра размера ставки рефинансирования по результатам размещения облигаций под государственную гарантию и ипотечных облигаций.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В 2007 году объемы рефинансирования ГИУ увеличились более чем в 11,1 раза – до 1,110 млрд. грн.

Ставка 13,5% годовых остается неизменной с 21 мая 2008 года.