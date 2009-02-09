В Украине монетарная база в январе уменьшилась на 3,6% (по сравнению с январем 2008 года выросла на 32,1%) – до 180 млрд. грн. При этом денежная масса уменьшилась на 4,6% (по сравнению с январем 2008 года выросла на 25,7%) – до 491,8 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, объем наличности вне банков в январе уменьшился на 3% – до 150,2 млрд. грн. В то же время ее удельный вес в структуре денежной массы на протяжении января вырос до 30,5% по сравнению с 30% на начало месяца.

Восстановление в последний день месяца проведения операций овернайт позволило остановить тенденцию уменьшения объемов корсчетов банков, которая наблюдалась во второй половине месяца. В целом по итогам января объем корсчетов банков снизился на 2,2% – до 18,2 млрд. грн.

Национальный банк в январе осуществил операции по рефинансированию банков на общую сумму 4,7 млрд. грн., из них кредиты овернайт составили 2,2 млрд. грн., другие краткосрочные кредиты – 2,5 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по рефинансированию за январь составила 17% годовых, в том числе по кредитам овернайт – 16,8%, по другим краткосрочным кредитам – 17,1%

Национальный банк Украины в январе осуществил операции по мобилизации средств банков на сумму 1,4 млрд. грн.

Средства правительства в национальной валюте на счетах НБУ в январе увеличились на 3% – до 8 млрд. грн., при этом изменение объема средств значительного влияния на динамику корсчетов банков не оказывало.

Объем обязательных резервов, сформированных банками в январе, составил 16,5 млрд. грн.

Средневзвешенная стоимость кредитов в национальной валюте в январе увеличилась с 21,6% до 26,5%, в иностранной – уменьшилась с 12,6% до 10,4%. Интегральная ставка по кредитам увеличилась с 19,4% до 21,9%.

Средневзвешенная стоимость депозитов в национальной валюте в январе увеличилась с 13% до 15,9%, в иностранной – с 8,2% до 8,6%. Интегральная ставка по депозитам увеличилась с 11,2% до 12,7%.

Объем кредитных вложений в январе уменьшился на 1,6% – до 722,6 млрд. грн. Объем кредитов юридическим лицам снизился на 1,4% – до 453,7 млрд. грн. Кредиты, предоставленные физическим лицам, в январе увеличились на 1,8% – до 268,9 млрд. грн.

Общий объем депозитов в январе уменьшился на 7,4% – до 185,4 млрд. грн. Депозиты юридических лиц уменьшились на 12,9% – до 80,4 млрд. грн. Депозиты физических лиц уменьшились на 2,8% – до 105 млрд. грн.