Валовые международные резервы НБУ уменьшились

Валовые международные резервы Национального банка Украины (НБУ) в январе уменьшились на 8,3% или на 2 млрд. 722,86 млн. долл. США - до 28 млрд. 820,43 млн. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном в среду на сайте Нацбанка.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за январь составил 10 млрд. 996,8 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило минус 1 млрд. 611,2 млн. дол. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам января составил 2 млрд. 109,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения, - 767,5 млн. долл., объем валюты, проданной населению, - 1 млрд. 342,3 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) уменьшились за прошлый месяц на 623,3 млн. долл. и на 30 января 2009 года составили 13 млрд. 044,6 млн. долл.

В октябре прирост РЭОК (реального эффективного обменного курса) гривни относительно декабря 2007 года составлял 18,4%, что было обусловлено преимущественно ускорением инфляции в Украине, уровень которой на 11,1 п.п. превышал ее взвешенный показатель по странам - основным торговым партнерам. В то же время вклад курсовой составляющей в увеличение РЭОК гривни составлял 7,3% по причине укрепления на протяжении августа-октября 2008 года доллара США относительно ряда свободно конвертированных валют, включая евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и т.д.

В Нацбанке отмечаеют, что в 2008 году РЭОК гривни снизился относительно декабря 2007 года на 14,8%. Изменения, которые состоялись в его динамике на протяжении последних двух месяцев прошлого года, были вызваны преимущественно номинальной девальвацией гривни относительно валют стран - основных торговых партнеров Украины. Так, в ноябре-декабре номинальный эффективный обменный курс (НЭОК) гривни снизился на 32%.

В целом в 2008 году НЭОК гривни уменьшился на 25,2%, что способствовало соответствующему снижению РЭОК гривни. Однако превышение отечественной инфляцией ее уровней в странах - основных торговых партнерах Украины на 10,4 п.п. привело к более умеренному уменьшению РЭОК.