Глава Укравтодора: ”Все слухи, что ресурс привлечен под огромные деньги, неправда”

Cлухами земля полнится. После громких сообщений СМИ на протяжении нескольких недель о проблемном кредите «Укравтодора», правительство в эту среду лаконично сообщило о том, что проблема решена. Дескать, детали не разглашаются.

Агентство УНИАН решило узнать подробности у Главы Государственной службы автомобильных дорог (Укравтодор) Вадима Гуржоса, тем более что сегодня, 9 февраля, вопрос досрочного погашения кредита перед банком Morgan Stanley, по данным ведомства, закрыт.

Вопрос - Вадим Николаевич, какой размер средств под государственные гарантии «Укравтодор» планирует привлечь в этом году?

Ответ - В этом году ст. 13 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотрено 37 млрд. грн. госгарантий на привлечение дополнительных средств, которые, прежде всего, идут на инфраструктурные проекты в дорожном строительстве. В этом году мы уже воспользовались суммой в размере около 6,5 млрд. грн., что дало нам возможность направить дополнительные средства исключительно на развитие дорожной сети.

- Кто предоставит эти 6,5 млрд. грн.?

- Нас перекредитовал банк Credit Suisse на сумму 465 млн. долл. на хороших рыночных условиях. А что касается второй суммы, - решение этого вопроса мы проработали с украинскими государственными банками.

- Как Вы прокомментируете информацию о том, что обслуживание кредитов Credit Suisse и Morgan Stanley обошлось дорого - под слишком высокий процент?

- Банк Credit Suisse, который в достаточно сложных условиях мирового финансового кризиса предоставил нам кредитование под государственные гарантии. Сегодня никто не может определить стоимость ресурсов: сколько стоят средства на внешних рынках, сколько стоят денежные ресурсы под госгарантии Украины, сколько стоят наши суверенные гарантии… Наши суверенные гарантии на мировом рынке котируются, неизвестно, правда, по каким индикаторам, в размере около 32% годовых. Правительство и Укравтодор с банком Credit Suisse достигли соглашения под условия Libor+7,07%. Мы показали, сколько в действительности стоит сегодня доверие к правительству Украины. В условиях глобального финансового кризиса это – самый лучший показатель, который только есть. Поэтому все слухи о том, что ресурс был привлечен под какие-то огромные деньги, - неправда.

- Объясните, в чем заключалось кредитование Credit Suisse.

- Сделка выглядела следующим образом: Morgan Stanley в 2007 году предоставил кредит Укравтодору двумя равными частями в размере 930 млн. долл. Трехсторонний кредитный договор подписывали еще господин Азаров, как уполномоченное лицо от правительства (тогда 1-й вице-премьер-министр, министр финансов – авт.) и предыдущий руководитель Укравтодора (Владимир ДЕМИШКАН – авт). Затем Morgan Stanley, как инвестиционный банк, продал право пользования половиной кредита за определенную плату. Дело в том, что такого рода банки, как правило, никогда не держат у себя «в портфеле» выданные кредиты, они дают кредит, потом за определенную комиссию, на определенных условиях кому-то перепродают. Таким образом, он переуступил половину (465 млн. долл.) банку Credit Suisse, а права на вторую часть кредита остались за Morgan Stanley. В прошлом году, в связи с глобальным финансовым кризисом и снижением кредитного рейтинга нашей страны, Morgan Stanley сообщил о решении, закрепленным договорными условиями, воспользоваться правом досрочного возврата кредита. Осенью прошлого года, после уведомления данного банка о наступление кредитного случая, начался переговорный процесс, и только в декабре нас официально уведомили, что Credit Suisse является владельцем 2-й половины кредита в сумме 465 млн. долл.

- То есть, Credit Suisse еще с 2007 г. являлся владельцем половины кредита?

- Да, неофициально об этом было известно, но в наших книгах кредитором был обозначен только Morgan Stanley, и всегда Укравтодор вел переговоры с ним. И только после официального уведомления в декабре пошлого года о переуступлении части кредита банку Credit Suisse, в январе текущего года мы закрыли вопрос с Credit Suisse на тех условиях, о которых я ранее упоминал.

- А почему пришлось изменять условия обслуживания кредита и повышать процент – Credit Suisse также требовал досрочного погашения?

- Credit Suisse, понимая все сложности, фактически не требовал досрочного погашения. Мы разработали схему обслуживания кредита и закрыли этот вопрос. Тем самым создали новый индикатор для Украины стоимости суверенных гарантий на сегодняшний день. Credit Suisse посчитал коммерчески не выгодным продолжать работать на ранее принятых договорённостях, так как Morgan Stanley потребовал досрочного погашения кредита. Существует принцип одних и тех же коммерческих условий. То есть, получилось, что одни требуют досрочно вернуть, а другие говорят: «мы понимаем, что ситуация тяжелая, и не требуем вернуть, но изменим незначительно коммерческие условия». Кредит стал немного дороже для нас, но это несущественно: был Libor + 2,57%, а стал в целом Libor + 7,07% - увеличение на 4,5%. Но это не 32%, о которых сейчас говорят. То есть, Укравтодор подписал кредитное соглашение с Credit Suisse на новых финансово-коммерческих условиях. При этом остальные условия кредитного соглашения остались прежними. Необходимо учесть, что ставка LIBOR 6 месяцев по состоянию на февраль 2009 года составляет 1,78 %, а в 2007 году – 4,76%. Другими словами, мы сегодня имеем общую ставку по кредиту на уровне 8,85% (1,78%+7,07%), а в сентябре 2007 года, на момент подписания кредитного договора было 7,33% (4,76%+2,57%). Фактически удорожание на сегодня составило +1,52%

- Credit Suisse приобрел права только на половину долга, а ко второй части не имеет отношения, поскольку были такие слухи? Не разглашаете деталей договоренностей с Morgan Stanley?

- Credit Suisse это один вопрос, а с Morgan Stanley мы решили задачу совершенно иначе и применили абсолютно нормальный инструмент. Причем в этом году все средства, которые предусматривались бюджетом на развитие дорожной сети, до копейки пойдут на ее развитие, ничего не отвлекается на досрочное погашение кредитов.

- А зачем было привлекать советников для решения ситуации с кредитом Morgan Stanley – она была настолько серьезной? И вообще, в чем причина ее возникновения?

- Консалтинговая компания Blackstone Group действительно привлекалась, это было решение правительства, они свою роль выполнили, и с высокой эффективностью. Это абсолютно нормальная международная практика, когда в таких ситуациях привлекаются достаточно опытные советники в лице авторитетных компаний, которые специализируются на таких вопросах. Будем смотреть правде в лицо, у нас нет специалистов по английскому законодательству в Укравтодоре. Мы также нанимали юридических советников в Лондоне и представителей их компании здесь, в Украине, для того, чтобы готовить все соглашения и вести переговоры. Вопрос серьезный и мог иметь достаточно серьезные последствия, если бы мы к нему отнеслись халатно. Но нужно отдать должное правительству, прежде всего, Премьер-министр лично принимала участие во всех переговорах. Вопрос находился на контроле в правительстве, решения принимались оперативно, все относились к этому с большим пониманием, Национальный банк Украины тоже принял участие в урегулировании вопроса и сыграл положительную роль. На сегодня вопрос закрыт полностью, и «мы пожали друг другу руки».

Blackstone выступила координатором переговоров: было задействовано достаточно большое количество компаний, правительственных учреждений, высоких должностных лиц. Если бы в прессу не попадала искаженная информация, то, в принципе, намного спокойнее все прошло бы. А заявления о возможном дефолте провоцировали панику. В Укравтодор поступает огромное количество обращений от других банков – кредиторов, которые обеспокоены негативными последствиями в виде дефолта или тому подобное.

В нашей стране еще не развита корпоративная культура урегулирования подобных вопросов – ни юридическая, ни экономическая. И я как председатель Службы считаю не совсем правильным, что Укравтодор, как центральный орган исполнительной власти, втянут в такие переговоры. Должен быть создан отдельный орган государственного управления, который будет заниматься привлечением таких средств и обслуживанием всего государственного долга. А в Укравтодоре работают и должны работать специалисты, которые связаны с организацией, реализацией инфраструктурных проектов. Укравтодор должен выполнять функцию заказчика, контроля, стратегического управления, разрабатывать нормативно-правовое регулирование и т.д. А мы вынуждены выполнять не совсем свойственные нам функции. Хорошо, что в Укравтодоре есть опыт, сложилась команда, есть квалифицированные кадры, которые достаточно хорошо владеют подобным вопросом. Большой позитив в том, что есть универсальные специалисты в Укравтодоре, но таковых можно по пальцам пересчитать, завтра не будет таких людей – не так профессионально будут отработаны подобные вопросы… Кредитный договор, подписанный в 2007 г., имел серьезные изъяны. Из-за этого в 2008-2009 годах мы имеем такие последствия. Ведь сложилась ситуация, из которой достаточно сложно было найти выход, тем более в условиях глобального финансового кризиса.

Ставится вопрос о реформировании Государственной службы автодорог. Я лично являюсь автором концепции реформирования, которая прошла утверждение КМУ, и на последнем заседании Кабмина принято решение об утверждении мероприятий по реформированию.

Соответственно, нужно решать вопрос с внешним долгом. Такая внешняя задолженность не только у «Укравтодора», но и у «Укрзализныци», «Нефтегаза» и других. Не совсем правильно, когда обозначенные государственные органы власти или госкомпании непосредственно занимаются таким достаточно сложным и ответственным делом, как государственный долг. Слава Богу, что пока все профессионально, но сложись ситуация по-другому…

- Дорожают кредиты банков?

- Естественно, кредиты уже подорожали. Яркий пример этому банк Credit Suisse, правда, это еще очень умеренное подорожание. Никто до конца не понимает стоимости и котировок внешнего долга и суверенных гарантий. Сегодня инвестиционные банки во всем мире кредиты практически не предоставляют. Такая же ситуация и с коммерческими банками. Исключения имеют место только вот в таких уникальных случаях, как у нас, за счет добрых отношений, специальных условий, обстоятельств.

- Вадим Николаевич, с какими финансовыми институтами Укравтодор еще намерен работать в этом году и какие средства планирует привлечь?

- Укравтодор привлекает кредит либо у коммерческих банков, либо у международных организаций. В случае Международных финансовых организаций мы говорим, во-первых, об иной сумме. И в текущем году такая сумма предусмотрена в Госбюджете: от международных финансовых организаций мы сможем привлечь приблизительно 1,4 млрд. грн.

Это, прежде всего, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк. Деньги эти привлекаются на реконструкцию дороги Киев-Львов-Чоп в чертах Житомирской, Ровненской областей. В текущем году планируется выполнить работ на 1, 33 млрд. грн.

Кроме того, мы надеемся, что в этом же году начнем реализацию общего проекта с Международным банком реконструкции и развития по реконструкции автодороги Киев-Харьков-Довжанский в Киевской и Полтавской области на участке от Борисполя до Лубнов. Это достаточно масштабный проект, и процедуры согласно договорного процесса уже практически завершены. Рассчитываем на подписание договора в феврале этого года, далее следуют незначительные регламентные процедуры, и летом мы уже начнем этот проект. (Речь идет о 400 млн. долл. – авт.)

Продолжаются переговоры о продолжении финансирования от ЕБРР и ЕИБ. Оба эти банка ведут разговор о выделении на развитие наших инфраструктурных проектов минимум 1 млрд. долл. США. Помимо того, мы планируем инициировать продолжение проекта реконструкции дороги Киев-Харьков-Довжанский с Мировым банком. Предварительно рассчитываем еще на 600 млн. долл. США, а дальнейшая сумма пока не определена. Средств необходимо достаточно много, все будет зависеть от возможностей Банка.

- Насколько Вас удовлетворяет уровень бюджетного финансирования дорожной отрасли в этом году?

- В прошлом году на развитие всей дорожной сети выделили 5,3 млрд. грн., в этом году только бюджетом на развитие автомобильных дорог предусмотрено 11,4 млрд. грн. Плюс 1,46 млрд. грн. – это кредитный ресурс международных организаций – ЕБРР, ЕИБ и Мирового банка. То есть, в 2009 году беспрецедентный случай достаточно высокого уровня бюджетного финансирования.

Беседовала Людмила Шевченко (УНИАН)