Выборы президента во Франции: евро достиг 5-месячных максимумов на фоне победы Макрона в первом туре

Евро остановил рост после достижения пятимесячных пиков к доллару после того, как кандидат-центрист выиграл первый тур президентских выборов во Франции, сократив риск прихода к власти кандидата от ультраправых во втором туре.

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Сегодня утром евро вырос на 1,17 процента до $1,0851, ранее пробив отметку $1,0940, максимум с 10 ноября, сообщает Рейтер.

Центрист Эммануэль Макрон, проевропейский кандидат и бывший министр экономики Франции, взял верх в первом туре голосования, пройдя во второй тур выборов 7 мая вместе с лидером крайне правых Марин Ле Пен. Победа Макрона делает его фаворитом в следующем туре выборов.

По отношению к иене евро подскочил на 2,19 процента до 119,53, ранее добравшись до пика одного месяца - 120,935.

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Подъем евро оказал давление на индекс доллара, оценивающий его положение относительно шести валют-конкурентов, который снизился на 0,83 процента до 99,144 пункта.

Доллар вырос на 0,95 процента до 110,12 иены, поднявшись выше 110 иен впервые почти за две недели.

Рост доходности 10-летних казначейских облигаций США до 2,308 процента также поддержал доллар.

В четверг пройдет совещание ЕЦБ, на котором, как ожидается, регулятор не изменит политику.

Теперь, когда первый этап выборов во Франции позади, внимание трейдеров будет приковано к ситуации на Корейском полуострове.