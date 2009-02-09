Временный администратор ПИБ планирует завершить работу

18:47, 09 февраля 2009
Финансы
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В ближайшее время

В ближайшее время временный администратор планирует полностью восстановить финансовое состояние «Проминвестбанка», что приведет к завершению работы временной администрации, отмене моратория на удовлетворение требований кредиторов и возобновлению работы банка в обычном режиме.

Об этом сказано в пресс-релизе Национального банка Украины, размещенном на официальном сайте.

«В результате выполнения мероприятий, предусмотренных Планом финансового оздоровления, усилена капитальная база «Проминвестбанка» (увеличен его уставный и регулятивный капиталы до необходимого уровня) и улучшено значение нормативов его ликвидности», - сказано в сообщении НБУ.

Также на завершающем этапе находится реализация мер по восстановлению в полном объеме платежеспособности «Проминвестбанка».

Справка УНИАН. 7 октября 2008 года НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка Владимир КРОТЮК.

Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей. 

 

 

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