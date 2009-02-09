«Укравтодор» полностью закрыл вопрос по кредиту Morgan Stanley

«Укравтодор» полностью закрыл вопрос по кредиту банка Morgan Stanley в размере 465 млн. долл. Об этом в интервью агентству УНИАН сообщил глава Государственной службы автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Вадим ГУРЖОС.

По его словам, сегодня, 9 февраля, как и планировалось, вопрос был закрыт. «На сегодня вопрос закрыт полностью, и мы «пожали друг другу руки»», - сказал он.

За счет чего погашен кредит Morgan Stanley, он не утонил, опровергнув при этом сообщения некоторых СМИ, что вторую часть кредита также перекредитовал банк Credit Suisse. (Напомним, ранее Morgan Stanley переуступил часть кредита банку Credit Suisse. –УНИАН)

В.ГУРЖОС также сказал, что «кредитный договор, подписанный в 2007 г. (с Morgan Stanley – УНИАН) имел серьезные изъяны». Он отметил, что половину кредита - 465 млн. долл. - Morgan Stanley еще в 2007 г. перепродал банку Credit Suisse, однако официально уведомил «Укравтодор» об этом только в конце 2008 г. «Неофициально об этом было известно, но в наших книгах кредитором был обозначен только Morgan Stanley», - сказал он.

Подробнее читайте интервью с В.ГУРЖОСОМ на нашем сайте http://economics.unian.net/rus/detail/4824

Как сообщал УНИАН, 4 февраля В.ГУРЖОС сообщил, что правительство решило вопрос по обслуживанию всех внешних долгов “Укравтодора”.

Он подчеркнул, что в течение ближайших трех дней “Украина полностью закроет все вопросы, связанные с досрочным погашением”. В.ГУРЖОС отметил, что решением этого вопроса будет заниматься руководство Минфина и “Укравтодора”.

Глава “Укравтодора” подчеркнул, что “все обязательства будут обслуживаться досрочно и уже частично обслужены – выплаты частично уже проведены и до конца недели мы планируем закрыть все эти вопросы”. “Речь идет о полной выплате с соответствующими дисконтами на абсолютно выгодных условиях для Украины... Условия, можно сказать, уникальные, какие только можно было бы придумать Украине в связи с текущей ситуацией (финансовый кризис – УНИАН)”, - добавил он.

Напомним, в 2007 г. "Укравтодор" взял кредит в размере 930 млн. долл. у банка Morgan Stanley. В 2008 году банк потребовал досрочного возвращения 465 млн. долл. кредита, поскольку в договоре была прописана такая возможность. В частности, этот банк мог требовать досрочного возврата в случае понижения международных кредитных рейтингов Украины на две ступени, что и произошло. Что касается остальной части кредита – 465 млн. долл., – был подписан новый договор с Credit Suisse, в котором несколько выросла процентная ставка.