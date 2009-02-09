Украина заинтересована в участии норвежских инвесторов в приватизации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Украина заинтересована в участии инвесторов из Норвегии в приватизации украинских предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время встречи в Киеве с руководителем парламента Норвегии Торбьëрном ЯГЛАНДОМ.

«В Украине есть ряд крупных предприятий, которые нуждаются в инвесторах, и ваша компания (Telenor – УНИАН) могла бы инвестировать, в частности, в «Укртелеком», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, еще одним привлекательным для инвесторов направлением может стать программа по замещению традиционных источников энергии возобновляемыми источниками.

«Сейчас мы разрабатываем по каждому возобновляемому источнику энергии программы. Это очень напряженный план, чтобы его выполнять, нужны инвестиции», - добавила она.

Премьер также предложила норвежским инвесторам участвовать в реализации инфраструктурных проектов, связанных со строительством дорог и мостов, а также с реализацией проектов по подготовке к Евро-2012.

«В Норвегии есть мощные судостроительные предприятия. В нашей стране есть ряд судостроительных предприятий, которые ожидают своих инвесторов. На сегодняшний день по объему инвестиций в украинскую экономику Норвегия занимает где-то 30-е место. Я считаю это неправильным, нужно подниматься на первые места. Мы открыты к сотрудничеству, хотим быть партнерами и хотим все теснее объединяться инвестициями», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.