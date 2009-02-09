Этот год будет очень тяжелым для российской экономики

Ближайший год будет очень тяжелым для российской экономики, заявил в понедельник президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время совещания по экономическим вопросам в Кремле, передает Би-би-си.

"Мы понимаем, что глобальный экономический кризис не достиг своего пика, - сказал он, открывая встречу с ключевыми членами правительства и кремлевской администрации. - Об этом говорят и оценки экспертов, и мое общение с лидерами других государств. Прогнозы делаются самые разные, но ни один из них не предполагает оживления мировой экономики до 2010 года".

Президент РФ предупредил, что в обозримом будущем не стоит ожидать существенного роста внешнего спроса на основные товары российского экспорта, равно как "возобновления притока капитала в тех объемах, которые мы хотели бы получить".