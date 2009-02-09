НБУ продал на аукционе в пятницу 32,3 млн. долларов

В пятницу, 6 февраля, Национальный банк Украины продал на аукционе 32,3 млн. долл. США. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35,3%. Максимальный курс гривня/доллар, заявленный банками для участия в аукционе, – 7,90 грн./долл., минимальный – 7,73 грн./долл., средневзвешенный – 7,82 грн./долл.

Всего на аукцион было подано заявок на сумму 58,9 млн. долл.