НБУ продал на аукционе в пятницу 32,3 млн. долларов
20:08, 09 февраля 2009Финансы
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Вместо заявленных 58,9 млн.
В пятницу, 6 февраля, Национальный банк Украины продал на аукционе 32,3 млн. долл. США. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Доля удовлетворенных заявок по минимальному курсу в общем объеме удовлетворенных заявок составила 35,3%. Максимальный курс гривня/доллар, заявленный банками для участия в аукционе, – 7,90 грн./долл., минимальный – 7,73 грн./долл., средневзвешенный – 7,82 грн./долл.
Всего на аукцион было подано заявок на сумму 58,9 млн. долл.
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