Японский автопроизводитель «Ниссан» сократит 20 тыс. рабочих мест в течение года. Как передает «Deutshce Welle», такое мнение высказал председатель компании Карлос ГОСН.

Кроме того, начиная с марта текущего года заработная плата всех членов правления будет сокращена на 10%. Количество производственных дней на заводах «Ниссан» в Японии в феврале и марте будет сокращено вдвое и составит лишь 10 дней в месяц.

До конца текущего финансового года, то есть до 31 марта 2009 года, руководство «Ниссан» прогнозирует оперативные потери объемом около 1,75 млрд. евро и сокращение производства на 20%. Это произойдет впервые за последние 14 лет.

«В глобальной автомобильной промышленности царит хаос. «Ниссан» не является исключением. Наши прибыли падают очень быстро и ощутимо. Возникающая ситуация является нестабильной и потенциально очень опасной», - отметил К. ГОСН. Наихудшими факторами, по его мнению, являются кризис кредитования и потеря доверия потребителей.