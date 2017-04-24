Гройсман: рост украинского экспорта может обеспечить стойкое развитие экономики

Украинский экспорт в 2017 году демонстрирует признаки роста и может обеспечить стойкое развитие экономики при условии стратегической поддержки экспортных отраслей в рамках глобальной конкуренции.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

"Говоря о развитии экономики Украины и экономическом росте, мы должны работать над ростом экспорта украинских товаров и услуг. Экспорт всегда составлял почти 50% ВВП. В 2017 году видим первые признаки роста экспорта. Однако для устойчивого дальнейшего мы роста должны четко понимать, как мы будем развивать экспорт в контексте глобального становления национальной экономики", – отметил Гройсман.

По его словам, подготовленная Министерством экономического развития и торговли стратегия развития украинского экспорта позволит сформировать видение политики внешней торговли.

"Призываю бизнес и экспертную среду участвовать в достижении общей цели экономического роста – ознакомиться с документами проекта экспортной стратегии Украины и предоставить конструктивные комментарии", – подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 миллиарда долларов, импорт – на 32,4%, до 3,112 миллиарда долларов.

Минэкономразвития в конце марта презентовало проект экспортной стратегии Украины. Экспортная стратегия разработана на 5 лет и предусматривает выполнение 56 первоочередных задач по развитию экспорта. При этом в разработке стратегии принимали участие более 40 государственных и негосударственных институций.