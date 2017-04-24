Нацбанк может получить 2,2 миллиарда убытков из-за судебных исков

Национальный банк Украины может получить 2,2 млрд грн убытков из-за судебных исков в отношении регулятора, сообщается в консолидированной финансовой отчетности Нацбанка за 2016 год.

Читайте такжеАктивы Нацбанка за год выросли более чем на 91 миллиард гривень

При этом в НБУ отмечают, что вероятность подобных убытков невысока.

«По некоторым искам на общую сумму 2,2 млрд грн существует вероятность наступления возможных убытков, однако она невысока", - сказано в отчетности.

Как сообщал УНИАН, ряд бывших акционеров банков, которые были признаны неплатежеспособными Национальным банком, начал обжалование в судах решений регулятора.

Нацбанк считает необходимым скорейшее проведение в стране качественной судебной реформы, исключающей коррупционные действия и повышающей эффективность судебной системы.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе, 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.