В 2016 году Украина снизила военные расходы - SIPRI

Военные расходы Украины в 2016 году уменьшились на 3,8% и составили 3,5 миллиарда долларов, говорится в исследовании Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), передает Радио Свобода.

«В период с 2007 по 2016 год военные расходы страны увеличились на 28%. Небольшое падение в 2016 году было связано со снижением общей интенсивности конфликта в стране», – говорится в отчете.

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В то же время авторы отчета добавляют, что поскольку боевые действия в прошлом году несколько раз обострялись, военные расходы страны планируется увеличить в 2017 году, в частности для приобретения нового оборудования.

По данным Министерства обороны, в Украине третий год подряд наблюдается тенденция увеличения оборонного бюджета. Как говорится в сообщении на сайте Минобороны, в 2015 году финансирование Вооруженных сил Украины составило 47,9 миллиарда гривен, в 2016-м – 55,9 миллиарда, в 2017-м – 64,4 миллиарда гривен.

Как говорится в отчете SIPRI, страны Центральной Европы продемонстрировали наибольший относительный рост военных расходов в 2016 году, что, по данным исследователей, по крайней мере частично связано с увеличением угрозы со стороны России.

Согласно исследованию, опубликованному 23 апреля, расходы в Центральной Европе увеличились на 2,6 процента: всего по отношению к количеству населения.

Россия увеличила военные расходы на 5,9 процента в прошлом году до 69,2 миллиарда долларов и стала третьей по оборонным расходам после США и Китая.

Общий объем военных расходов в мире в 2016 году вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом.