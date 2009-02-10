Сорос предлагает создать новые деньги

Известный финансист, председатель совета директоров Soros Fund Management Джордж Сорос предлагает создать для борьбы с мировым кризисом новые деньги - специальные права заимствования. Активизация этого механизма, существующего уже 40 лет, поможет периферийным странам справиться с кризисом, говорится в статье Сороса, опубликованной в газете "Ведомости", сообщает РИА Новости..

Кризис наглядно показал, насколько несправедлива сложившаяся финансовая система, ведь кризис зародился в США, но большую тяжесть его бремени приходится нести периферийным странам, пишет Сорос.

Уязвимыми перед финансовыми кризисами периферийные страны сделала навязываемая им рыночная дисциплина "Вашингтонского консенсуса" - набора политических рекомендаций, включающих бюджетную дисциплину, приватизацию собственности, дерегуляцию рынков, либерализацию торговли и других, предлагавшихся Всемирным банком и МВФ странам Латинской Америки и другим странам, переживавшим кризисы.

Сорос считает, что урон, нанесенный периферийным странам, еще полностью не осознан. Капитал бежит с периферии, где трудно рефинансировать кредиты, а экспортные операции страдают от недостатка оборотных средств. Периферии нужны возможность в кратчайшие сроки получать существенные денежные средства на короткие промежутки времени, а также доступ к долгосрочному финансированию.

"Перед международными институтами встает новая задача: защитить периферию от шторма, идущего из центра, а именно из США. Будущее МВФ и Всемирного банка зависит от того, насколько успешно они справятся с этой задачей. Если они не смогут оказать существенную поддержку, то практически потеряют значение", - считает Сорос.

По его оценке, средств, которыми располагает сейчас МВФ, а это около 200 миллиардов долларов, совершенно недостаточно для системной и значимой помощи периферийным странам.

"Простейшее решение - создать деньги", - считает финансист.

Он напоминает, что уже существует механизм специальных прав заимствования (Special Drawing Rights - SDR - производная денежная единица, созданная еще в 1969 году и используемая МВФ для межгосударственных расчетов).

"Все, что нужно для его активации, - одобрение 85% членов МВФ. В прошлом США всегда были противником широкого использования SDR. Создание дополнительной денежной массы - лучший ответ на обвал кредитного рынка. США делают это внутри страны", - пишет Сорос и предлагает распространить эту практику на весь мир.

Финансист уверен, что SDR не окажут особого влияния на краткосрочную ликвидность, но будут весьма полезны периферийным странам для проведения антициклической фискальной политики, если богатые страны ссудят или пожертвуют свои лимиты на SDR бедным государствам.

Международные институты будут контролировать целевое использование этих средств. Если применение SDR получит широкий размах - скажем, 1 триллион долларов, - то бескорыстный поступок богатых стран на самом деле послужит и их интересам, простимулировав мировую экономику и поддержав их экспортные рынки, говорится в статье.

Сорос пишет, что в дополнение к пожертвованию своих лимитов на SDR ведущие развитые страны должны предоставить гарантии в рамках согласованных лимитов на долгосрочные гособязательства периферийных стран. Кроме того, богатые развивающиеся страны могут вложить часть своих валютных резервов или средств суверенных фондов в долгосрочные гособязательства менее развитых стран.

Сорос предлагает изменить и порядок предоставления краткосрочной ликвидности.

Страны с постоянным профицитом в дополнение к инвестированию в долгосрочные гособязательства других стран могут профинансировать новую программу оперативной финансовой помощи МВФ (Short Term Liquidity facility - STL), в рамках которой страны при заимствованиях на три месяца могут в пять раз превышать свои квоты. Сорос напоминает, что сейчас по программе STL Бразилия, например, может занять всего 23,4 миллиарда долларов, хотя ее собственные резервы составляют около 200 миллиардов долларов. Более гибкий новый фонд сможет предоставлять более существенную поддержку.

Сорос предлагает центробанкам развитого и развивающегося мира заключить дополнительные соглашения о свопах (о получении в целях валютных интервенций иностранной валюты на короткий срок в обмен на национальную). Кроме того, они должны принимать активы, номинированные в местных валютах, чтобы придать им дополнительный вес. МВФ сможет внести свой вклад, прогарантировав стоимость активов, номинированных в местных валютах.

В долгосрочной перспективе международное банковское регулирование должно облегчить прохождение кредитных потоков в периферийные страны. В краткосрочной перспективе центробанки развитых стран должны оказать давление на коммерческие банки для расширения кредитных линий. Эта деятельность может координироваться, например, Банком международных расчетов.

Сорос отмечает, что перераспределение квот - "болезненный вопрос", но уступки со стороны США и Европы в конце концов пойдут им на пользу.

"Оптимальным образом действий была бы активизация схемы масштабного применения SDR. Новая администрация США оправдает надежды всего мира, если станет первопроходцем на этом пути", - заключает Сорос.