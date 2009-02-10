Евро в мире теряет в цене

Курс единой европейской валюты во вторник 20 февраля понижается, инвесторы обеспокоены новостями из России. По данным издания, российские банки могут пересмотреть условия погашения иностранных займов в размере 400 млрд. долл., что возрождает опасения относительно финансовых условий в Европе, сообщает k2kapital..

На этом фоне евро снижается и к доллару, и к иене. Сегодня за один евро предлагают 1,2873 долл., а не 1,3003 долл. как вчера вечером на торгах в как вчера вечером на торгах в Нью-Йорке. К иене евро подешевел на 0,9% и сейчас стоит 117,86 иены.

Между тем, американский доллар к иене, напротив, укрепляется, инвесторы продолжают весьма оптимистично оценивать планы по спасению американской экономики. которые, как ожидаются, помогут совладать с рецессией. В связи с этим сегодня за доллар предлагают 91,56 иены (вчера 0 91,46 иены). В то же время японская валюта немного укрепилась к австралийской и новозеландской. Курсе иены к австралийскому доллару повысился на 1% до 61,42 иены за доллар, а к новозеландскому – на 0,(% до 48,81 иены за доллар