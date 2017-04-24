В НАБУ показали, где "осели" выведенные из Украины миллиарды долларов и евро (видео)

В НАБУ показали видеоролик, в котором разъяснили, в каких странах «осели» миллиарды, выведены из Украины преступным путем. Видео размещено на канале Бюро в YouTube.

Из Украины было выведено незаконным путем более 2,27 млрд гривен, 0,42 млрд долларов США, 4,3 млн евро и 825 тысяч фунтов стерлингов.

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В видео отмечается, что в Латвийскую Республику из Украины было выведено 73, 36 млн долл и 800 тысяч евро, в Великобританию – 208, 133 млн долл и 825 тыс. фунтов стерлингов. В Германии и Испании подозреваемые в выводе средств покупали элитную недвижимость. В Швейцарию было выведено 3,2 млн евро, Австрии – 2 млрд грн и 10,8 млн долл, а на Британские Виргинские острова вообще было выведено 19, 693 млн долл.

В общем, детективы НАБУ нашли «след» украинской коррупции в 41-й стране мира.

Как сообщал УНИАН ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует 49 производств по коррупции на государственных предприятиях.

«Среди более чем трех сотен производств, которые сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции в государственных предприятиях (ГП). В поле зрения сыщиков находятся 35 государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли », - сообщало НАБУ.