ЕС разрабатывает строгие правила для ”плохих банков”

Еврокомиссия намерена поставить жесткие условия для основания так называемых "плохих банков", сообщает Немецкая волна.

В частности, финансовые институты должны будут сообщать о своих обесценившихся ценных бумагах и хотя бы частично их списывать.

Еврокомиссия распространила документ для внутреннего пользования, в котором собираются для обсуждения предложения, касающиеся создания государственных институтов для выкупа убыточных активов у пострадавших от кризиса банковских структур. Об этом пишет Spiegel Online со ссылкой на источник из финансовых кругов Евросоюза. Предложения подают представители различных стран ЕС.

Согласно газете Financial Times Deutschland, среди предложений есть и очень строгие меры. В частности, они предполагают, что банки должны предоставлять полную информацию об убыточных ценных бумагах, прежде чем бумаги будут переложены на плечи государства, их стоимость следует понизить до рыночной.

Предложения будут обсуждаться в Брюсселе

В документе говорится, что предложенные меры могут привести к тому, что если капитал некоторых банков опустится ниже минимальных требований, политики могут выбирать – произвести рекапитализацию банка, чтобы сделать его жизнеспособным, или национализировать банк.

В понедельник, 9 февраля, свои предложения обсуждает Комиссия по экономике и финансам. Она должна подготовить рекомендации министрам финансов стран ЕС, которые собираются в Брюсселе на следующий день.