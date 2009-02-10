Предприятиям в 2009 г предстоит погасить 5,2 млрд. долл. - СМИ

В 2009 году украинским предприятиям предстоит погасить 5,2 миллиарда долларов публичного внешнего долга, сообщает газета “Дело”.

В распоряжении «ДЕЛА» оказались данные о суммах внешних публичных обязательств украинских компаний, срок выполнения которых наступает в 2009 году. На долю синдицированных кредитов приходится 55% (2,9 миллиарда долларов). Оставшаяся часть публичного долга состоит из обязательств по еврооблигациям — 12 выпусков на сумму почти в 2,3 миллиарда. Больше всего придется вернуть Альфа-Банку (Украина), Райффайзен Банку Аваль и государственному Укрэксимбанку.

При этом наиболее сложным периодом для украинских должников станет третий квартал этого года, когда предстоит погасить более 40% всех обязательств.

Наибольшая долговая нагрузка по публичным займам в 2009 году ляжет на украинские банки — им необходимо вернуть почти 70% от общей суммы долга, а это 3,6 миллиарда долларов.

Лидером по размеру предстоящих выплат является Альфа-Банк (Украина) — более 780 миллионов долларов (15% от обязательств). Финучреждению в 2009 году нужно погасить три выпуска еврооблигаций на сумму 695 миллионов долларов, а также выплатить три синдиката на 86,7 миллиона долларов. Ненамного отстал Райффайзен Банк Аваль, чьи обязательства перед иностранными кредиторами на 2009 год составляют более 760 миллионов долларов (14,7%). Замыкает тройку должников государственный Укрэксимбанк — 595 миллионов (11,4%).

Кроме обязательств по евробондам и синдикатам, в 2009 году украинским банкам необходимо погасить еще 5,7 миллиарда долларов двусторонних кредитов и кредитных линий от материнских структур (по данным НБУ, краткосрочный долг украинских банков на начало года составлял 9,3 миллиарда долларов).

Банкиры полны оптимизма

Пока что руководители финучреждений, обремененных многомиллионными долгами, излучают оптимизм. «Наш бизнес-план на этот год предусматривает погашение всех подлежащих к оплате сумм по внешним заимствованиям с сохранением валюты баланса к концу 2009 года на уровне текущего года», — прокомментировали ситуацию в украинском Альфа-Банке.

Руководство Укрэксимбанка надеется рефинансировать текущие долговые обязательства. «В настоящее время Укрэксимбанк имеет намного больше шансов привлечь долговой капитал, чем любой украинский коммерческий банк. Поэтому мы постараемся рефинансировать свой долг. Но если привлечь средства не получится, мы сможем вернуть и синдицированный кредит и погасить еврооблигации», — уверяет член наблюдательного совета Укрэксимбанка Виктор Тополов.

У корпораций не все гладко

Краткосрочный долг компаний нефинансового сектора на начало октября прошлого года составлял 17 миллиардов долларов. «Из краткосрочного долга корпоративного сегмента мы выделяем 15 миллиардов долларов торговых кредитов, которые, по нашим оценкам, будут выплачены в срок», — говорит аналитик инвесткомпании Phoenix Capital Мария Майборода. А вот с синдицированными долгами и выпусками еврооблигаций на 2,6 миллиарда долларов, которые необходимо возвращать в этом году, все не так однозначно.

Среди компаний-должников нефинансового сектора единоличным лидером является НАК «Нафтогаз Украины». В конце сентября госхолдингу предстоит погасить выпуск еврооблигаций на полмиллиарда долларов. О рефинансировании этого долга, даже под госгарантии, эксперты говорят с большим скепсисом (доходность этих евробондов в январе достигала 180% годовых, что говорит о крайне высоком риске дефолта эмитента). По мнению Марии Майбороды, намного более вероятным сценарием является погашение обязательств «Нафтогаза» за счет средств государства.

Еще одним крупным должником является оператор мобильной связи «Киевстар», ему в этом году предстоит выплатить 266 миллионов долларов. Необходимо отметить, что «Киевстар» в глазах западных инвесторов выглядит самым надежным заемщиком — доходность по его евробондам находится в пределах 8-15%, это в 2-3 раза ниже доходности украинских государственных еврооблигаций. По мнению аналитиков, «Киевстар» чуть ли не единственная компания, которая при желании может рассчитывать на привлечение долговых средств на внешних рынках.

В то же время наибольшие опасения у инвесторов вызывает платежеспособность строительной компании «XXI Век». В конце мая украинскому девелоперу предстоит погасить выпуск еврооблигаций на 175 миллионов долларов. Руководство компании еще в ноябре прошлого года предупредило инвесторов, что, возможно, ей не удастся выполнить часть своих обязательств. О том, насколько высоко инвесторы оценили такие риски, можно судить по 140%-ной доходности евробондов девелопера.