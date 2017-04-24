Гривня на межбанке укрепилась до 26,65 за доллар

В понедельник, 24 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,62/26,65 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

Читайте такжеДоверие украинцев к доллару в 3,5 раза выше, чем к евро - опрос

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9226/28,9552 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4752/0,4762 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,6737 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 494 сделки на сумму 291,4 миллиона долларов.